شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أوناجم ينضم لتدريبات الجيم مع بن شرقى قبل العودة إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم المغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك، إلى التدريبات فى صالة الجيمانزيوم مع مواطنه وزميله بالفريق أشرف بن شرقى، استعدادا لعودة الثنائى خلال الساعات المقبلة إلى القاهرة حيث سيجرى مسئولو النادى الأبيض تحركات فى الوقت الجارى لحجز تذاكر العودة للثنائى من المغرب إلى القاهرة عبر مدينة دبى الإماراتية.

وواصل المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، رفقة أوناجم، الاستعدادات للعودة إلى الفريق الأبيض خلال الأسبوع الجارى، قادمين من المغرب، وذلك بخوض تدريبات بدنية فى صالة الجيمانزيوم، ضمن البرنامج الموضوع لهما من جانب الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون للحفاظ على لياقتهما البدنية استعدادًا لانتظامهما فى تدريبات الفريق عقب العودة إلى القاهرة.

وتقرر تأجيل وصول الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الزمالك، إلى القاهرة لمدة 48 ساعة قادمين من المغرب بسبب عدم اكتمال إجراءات العودة ووفقا للموقع الرسمى للزمالك، كان من المنتظر وصول الثنائى بن شرقى وأوناجم إلى القاهرة اليوم عبر ترانزيت فى دبى، ولكن حالت بعض الإجراءات دون سفر الثنائى، على أن يصلا بعد 48 ساعة بعد إتمام الإجراءات التى تعطلت بسبب إجازه عيد الأضحى المبارك .

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وكان الثنائى قد حصلا على راحة فى بلادهما وتسببت ظروف الطيران فى تأخر انخراطهما مع الفريق الابيض فى تدريبات الفريق الأخيرة فى معسكره ببرج العرب استعدادا لمواجهة المصرى يوم الخميس المقبل فى اول مواجهات استكمال الدورى المتوقف منذ شهر مارس بسبب مواجهة فيروس كورونا .

ودخل فريق الزمالك بقياده الفرنسى باتريس كارتيرون فى معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة برج العرب بالإسكندرية اعتبارًا من السبت الماضى وذلك حتى عودة بطولة الدورى الممتاز وخوض مواجهة المصرى ثم لقاء الاتحاد السكندرى، يوم 10 من شهر أغسطس الجارى، اكتفى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بالمباريات الودية الخمس التى خاضها الفريق خلال معسكرى برج العرب الأول والثانى حتى الآن استعدادًا لاستئناف المباريات الرسمية وأولها الدورى الممتاز.