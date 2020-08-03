شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحتفل بعيد ميلاد وائل جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، الاحتفال بعيد ميلاد وائل جمعة مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ونشرت صفحة اتحاد الكرة صورة للاعب وعلقت عليها "في مثل هذا اليوم 3 أغسطس 1975.. ولد وائل جمعة المدافع الأسبق للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، والذي توج مع المنتخب بكأس الأمم الأفريقية 2006، 2008، 2010، واختير ضمن التشكيل المثالي للقارة السمراء 4 مرات.

وائل جمعة

ويحتفل وائل جمعة مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ 45، حيث إنه من مواليد 3 أغسطس 1975، فى قرية الشين بمركز قطور محافظة الغربية، وائل جمعة من ناشئى مركز شباب الشين ولعب معه ثلاث سنوات، قبل أن ينتقل إلى نادى غزل المحلة، ثم الأهلى بعد التألق فى بطولة كأس العالم العسكرية عام 2001، وحصل على كأس أحسن لاعب فى البطولة.

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بدأ وائل جمعه حياته مع الأهلى بمباراة كبيرة عندما التقى ريال مدريد الإسبانى يوم 4 أغسطس 2001 باستاد القاهرة، ويومها نجح جمعة فى شل حركة النجم العالمى زين الدين زيدان، لاعب ريال مدريد ونجم منتخب فرنسا، ليصبح جمعة عقدة المشاهير من المهاجمين الأفارقة الكبار فى الدوريات الأفريقية.

وائل جمعة حصل مع الأهلى، على دورى أبطال أفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 -2013، كما حقق كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم 6 مرات، وكأس السوبر المصرية (2003 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008-2010-2012)، برونزية كأس العالم للأندية باليابان (2006) مع النادى الأهلى.

فيما حصد وائل جمعة مع منتخب مصر على كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (2006 - 2008 – 2010)، بالإضافة إلى كأس العالم العسكرية لكرة القدم 2001.