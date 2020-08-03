شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء ودية إنبى أمام الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر إلغاء المباراة الودية التى كانت ستجمع الإسماعيلى مع إنبى، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب بتروسبورت، وكشف جهاز الدراويش عن أنه سيتم الاتفاق على ودية آخرى أمام أحد اندية القاهرة ستكون فى نفس الموعد، ضمن برنامج الفريق التحضيرى للقاء المصرى البورسعيدى يوم 14 أغسطس الجارى، فى إطار الأسبوع الـــ19 من عمر بطولة الدورى.

وتغلب إنبى بقيادة حلمى طولان، على نظيره مصر للمقاصة، مؤخرًا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين، استعدادًا لعودة الدورى الممتاز حيث يستعد الفريق البترولى لمواجهة الأهلى وقرر جهاز إنبى الاكتفاء بتلك المباراة قبل مواجهة الأهلى وتم إلغاء ودية الإسماعيلى.

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وسجل رباعية إنبى فى المقاصة كل من أحمد على "هاتريك" وعمرو ناصر "هدف"، وخاض الفريق البترولى مجموعة من المباريات الودية مؤخرًا استعدادًا لمواجهة الأهلى حيث تعادل مع نادى مصر كما تعادل فريق إنبى مع نظيره طنطا، سلبيًا فى المباراة الودية التى جمعت بينهما يوم الجمعة قبل الماضى، كما تعادل الفريق البترولى مع أسوان بهدف لكل منهما، الخميس، على ستاد بتروسبورت، ضمن سلسلة المباريات الودية التى قرر جهاز الفريق البترولى خوضها استعدادًا لاستئناف بطولة الدورى الممتاز، المتوقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وكان عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، قد أكد سلبية المسحة الطبية الخامسة التى خضع لها اللاعبون والجهاز الفنى والإدارى بالفريق للكشف عن فيروس كورونا، مؤكدًا تعافى جميع اللاعبين المُصابين بذلك الفيروس فى الفترة الماضية، مشددًا على أن الفريق سيخضع لمسحة كورونا سادسة الأربعاء المقبل، استعدادا لاستئناف منافسات الدورى الممتاز، الذى تقرر عودته يوم 6 من أغسطس المقبل.

واحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل توقفه فى منتصف شهر مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا، برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.