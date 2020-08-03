شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستضيف معسكر منتخب الشباب بعد مسحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي، معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2001، بعد غدٍ الأربعاء، حيث يجري لاعبو منتخب الشباب المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، قبل انطلاق المعسكر بـ24 ساعة، على أن ينطلق المعسكر فى اليوم التالى عقب ظهور النتيجة، حيث فضل الجهاز الفني عدم خوض أي مباريات ودية في الأسبوع الأول من المعسكر، نظرًا لعدم جاهزية اللاعبين فنيًا أو بدنيًا بسبب ابتعادهم عن التدريبات لفترات طويلة بسبب تعليق النشاط لفترات طويلة على خلفية أزمة فيروس كورونا.

واختار الجهاز الفني لـ منتخب مصر للشباب، 17 لاعبًا للانضمام لمعسكر منتخب الشباب، واللاعبون هم: حمزة علاء ومحمد المغربى ومحمد أشرف ومحمد سكرى من الأهلى، والسيد عطية من الزمالك، محمد السيد سيحا من المقاولون وسيف الدين على من نادى مصر وكريم جمال بيبا من المقاصة وعلاء محمد من الإسماعيلى وزياد فرج من المصرى ومحمود عبد المحسن من المستقبل وصلاح الدين مصطفى وريتشارد مصطفى المحترفان بنادى أودينيزى الإيطالى.

يذكر أن منتخب مصر للشباب يتواجد فى مجموعة شمال أفريقيا بحسب النظام الجديد للتصفيات والتى تضم منتخبات كلاً من تونس والجزائر وليبيا والمغرب، وتنطلق الدورة المجمعة للتصفيات فى تونس فى السابع من نوفمبر المقبل، وسيتأهل للنهائيات التى تستضيفها موريتانيا فى مارس المقبل، المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثانى بالتصفيات.