شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات نجوم الكرة مع الثانوية العامة.. هيثم فاروق: توجهت إلى ألمانيا يوم امتحان الفيزياء‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع اقتراب ظهور نتيجة الثانوية العامة للموسم الدراسي 2019-2020، تواصلت «المصري اليوم» مع عدد من نجوم الكرة المصرية السابقين، من أجل الكشف عن مفارقاتهم مع نتيجة الثانوية والمجموع الذي تحصلوا عليه.

هيثم فاروق أحد نجوم الزمالك ومنتخب مصر وفاينورد الهولندي السابقين، تحدث عن حكايته مع الثانوية العامة، مؤكداً أنه كان أصغر طالب على مستوى الجمهورية يدخل امتحان الثانوية.

وأوضح فاروق في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: والدتي كانت تعمل في وزارة التربية والتعليم ودخلت امتحان الثانوية العامة وانا في السادسة عشر من عمري، حيث كنت وقتها لاعباً بصفوف منتخب مصر للناشئين الذي كان على أعتاب خوض منافسات كأس العالم 1987 بكندا«.

وواصل:«حصلت على مجموع 65%، وكان مجموع جيد وقتها، وعلى الرغم من انشغالي بالمعسكرات وبكرة القدم ولكني حققت مجموع لا بأس به، والتحقت بكلية التجارة جامعة الاسكندرية».

وأكمل:«منتخب مصر للناشئين كان وقتها ثالث منتخب على مستوى مصر يصل لكأس العالم، بعد انجاز المنتخب الاول في 1934 ومنتخب الشباب في 1981».

وأنهى تصريحاته مؤكداً أنه خاض الامتحان الأخير في الثانوية لمادة الفيزياء وتوجه في اليوم ذاته إلى ألمانيا حيث معكسر المنتخب القومي استعداداً لبطولة العالم«.

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