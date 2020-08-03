شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يطلب تجهيز «الشحات» لمواجهة الوداد المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعتزم إدارة النادى الأهلى تسويق أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق المعار للجونة، خارجيا مستغلة تألق اللاعب خلال الفترة الماضية التى شهدت مشاركته فى 17 مباراة مع الجونة، وسجل 4 أهداف، ما زاد من أسهم احترافه خارجيا، وأرجأت لجنة التخطيط بالنادى الرد على العرض المقدم من المقاولون العرب للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة بداية من الموسم الجديد، لحين معرفة مصير احترافه خارجيا، حيث اتفق اللاعب مع وكيله على البحث له عن عرض احتراف فى أوروبا لرغبته فى خوض تجربة جديدة يستفيد منها ماديا وفنيا.

كان عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى المقاولون العرب، قد أبدى رغبته فى ضم أحمد ياسر على سبيل الإعارة لتدعيم مركز رأس الحربة فى الموسم المقبل، فيما دخل العربى بدر، لاعب وسط الأهلى، حسابات الجهاز الفنى لطلائع الجيش، لبحث إمكانية الحصول على خدماته على سبيل الإعارة، وذلك حال استقرار الأحمر على استعادة عمار حمدى، المعار لصفوف الفريق العسكرى، وكان الجهاز الفنى للنادى بقيادة فايلر قد قرر تصعيد العربى بدر للمشاركة فى التدريبات مع الفريق الأول، كما ظهر اللاعب فى وديات الأحمر الأخيرة.

من ناحية أخرى، يبدأ حسين الشحات، لاعب الفريق، المرحلة الأولى من التأهيل الأسبوع المقبل بعد انتهاء فترة العلاج التى خضع لها مؤخرا عقب إجرائه جراحة الفتاق، ويأمل الجهاز الفنى فى جاهزية اللاعب قبل مواجهة الوداد المغربى بنصف نهائى دورى الأبطال الإفريقى لحاجة الفريق إلى جهوده باعتباره أحد العناصر المؤثرة، وطلب فايلر تقريراً عن الشحات من الجهاز الطبى لتوضيح موعد عودته وينتظر أن يقدم خالد محمود، طبيب الفريق، تقريرا شاملا عن حالة اللاعب إلى المدير الفنى، واستعجل المدرب السويسرى رد الجهاز الطبى لتحديد قدرة اللاعب على المشاركة خلال الفترة المقبلة، لاسميا أن المدير الفنى يرى أنه يمتلك قدرات فنية مميزة ويرغب فى الاعتماد عليه خلال مواجهة الوداد المغربى فى دورى الأبطال.

من ناحية أخرى، يواصل الفريق الكروى الأول بالنادى تدريباته اليومية على ملعب مختار التتش استعدادا لعودة الدورى، وينتظر أن يركز رينيه فايلر، المدير الفنى، خلال مران اليوم على بعض الجمل الفنية التى يرغب فى تطبيقها خلال المباريات الرسمية المقبلة بجانب علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون لتجنب تكرارها فى اللقاءات.

ياتى هذا فى الوقت الذى حدد فيه مجلس الإدارة المهام المنتظرة من المدير الفنى الأجنبى الجديد لقطاع الناشئين، أولاها تطوير المدربين المسؤولين عن الفرق المختلفة عن طريق الندوات والدورات المستمرة وتطوير وتنمية مواهب القطاع ووضع برامج خاصة لها، لتعويض ما ينقصها وترشيحها للمدير الفنى للفريق الأول بجانب وضع خطط استثمارية، للاستفادة من المواهب التى لن يكون لها نصيب فى اللعب للفريق الأول، كما يتولى المدرب الأجنبى نقل كل ما هو جديد فى الأندية العالمية بشكل مستمر للأهلى عن طريق الاتفاقيات والتوأمة بالتنسيق مع إدارة النادى.

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