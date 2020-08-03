شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم صفقة «بابل» خلال ساعات.. وكارتيرون يصطحب «طباخًا» لرحلة «الدار البيضاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اقترب مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، من حسم صفقة الأنجولى آرى بابل، بعدما أبدى اللاعب رغبته فى ارتداء الفانلة البيضاء.

وكان من المفترض وصول اللاعب إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبى، خلال الفترة المنقضية، وحالت ظروف تعليق الرحلات الجوية دون وصوله إلى القاهرة.

وأبدى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، إعجابه بقدرات اللاعب الفنية والبدنية، ويتبقى اجتيازه الاختبار الطبى، ليتسنى لمجلس إدارة الزمالك إتمام إجراءات التعاقد الرسمى معه.

وأعلن مرتضى منصور عن التوصل لاتفاق مع خمسة لاعبين لضمهم لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، وأعطى الحرية كاملةً لباتريس كارتيرون، لإبداء الرأى الفنى فيهم، قبل إتمام إجراءات التعاقد. من ناحية أخرى، قرر كارتيرون اصطحاب طباخ لرحلة الفريق إلى الدار البيضاء، ويواجه الزمالك الرجاء المغربى أحد يومى 25 أو 26 من سبتمبر المقبل، فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى رابطة الأبطال الإفريقى.

وينتظر أن يصطحب الطباخ الخاص كميات كبيرة من المواد الغذائية، لاستخدامها لتغذية بعثة الفريق أثناء تواجدها فى المغرب. فى سياق مختلف، يواصل الفريق الكروى الأول تدريباته فى معسكره المغلق، بمدينة برج العرب بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة المصرى، المقررة يوم الأربعاء المقبل، وأرجأ كارتيرون إعلان الأسماء التى ستخوض المواجهة إلى ليلة المباراة، للحفاظ على حالة الحماس الموجودة بين لاعبى الفريق، واستمرار حالة التنافس فيما بينهم للتواجد ضمن التشكيلة الأساسية التى ستخوض المباريات المقبلة.

وعقد كارتيرون جلسة مع لاعبيه، شاهدوا خلالها عددا من مباريات المصرى الأخيرة، للوقوف على نقاط القوة والضعف فيه، والسعى لاستغلالها خلال المواجهة.

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