شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب مرشح «مستقبل وطن» في الانتخابات: الرياضة يجب أن تصبح أسلوب حياة للمصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحمد دياب فتح قلبه لـ«المصرى اليوم» وباح بالعديد من الأسرار والكواليس والمفاجآت فى حواره التالى:

فى البداية، كيف تم ترشيحك لمجلس الشيوخ؟

- فى الحقيقة لم أكن أتوقع أن أنال ثقة قيادة ورئاسة الحزب والأمانة المركزية بترشيحى ضمن المقاعد الفردية الثمانية عن الحزب، وسعدت جدا بثقة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس الحزب ونائبه أشرف رشاد الأمين العام، وشعرت بالفخر لوجودى وسط قامات كبيرة من المرشحين فى الانتخابات المقبلة، ومن هنا أحب أن أؤكد أن ترشيحى من حزب مستقبل وطن هو انتصار للشباب وليس لشخصى.

■ لماذا ترشحت على المقاعد الفردية؟

- الترشيحات واختيار المرشحين حق أصيل للحزب، فهم المسؤولون عن القوائم الفردية والقائمة الوطنية التى تمثل كل الاختيارات، وللحق فإن الأمانة العامة للحزب وأمانة الجيزة واللجان الفرعية واللجنة المركزية، كلٌّ يقوم بدوره على أكمل وجه فى دعم المرشحين التابعين لمستقبل وطن.

■ كيف كانت بدايتك مع مستقبل وطن؟

- البداية كانت منذ 3 سنوات ماضية كعضو هيئة مكتب فى أمانة قطاع الأعمال، ثم أمين مساعد لأمانة الثقافة والفنون والرياضة.. وللحق فإن تجربتى مع حزب مستقبل وطن فرقت معى بشكل كبير على المستوى الشخصى والعمل المجتمعى، فنحن فى الحزب عبارة عن عائلة مصرية كبيرة، هدفها خدمة وطنها والعمل مع القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى لتمكين الشباب فى كل المجالات. والحزب يسابق الزمن من أجل اللحاق بركب القيادة السياسية ودعمها فى بناء مصر الحديثة.

■ ألا تتفق معى فى أن المنافسة ستكون صعبة، خصوصا فى الجيزة؟

- بالطبع المنافسة ستكون صعبة بلا شك، ولكن أنا شخصيا ومن قبلى قيادات حزب مستقبل وطن نراهن على وعى أهل الجيزة وشباب الجيزة الذين أدعوهم من خلالك إلى أن يشاركوا فى الانتخابات المقبلة، وأن يمارسوا حقوقهم الديمقراطية والدستورية فى اختيار من يمثلهم فى مجلس الشيوخ.. أما بخصوص المنافسة فهناك شغل وعمل وكتيبة من شباب حزب مستقبل وطن يعملون ليل نهار وسط أهلنا فى الجيزة، وأنا شخصيا أقوم بجولات على مدار اليوم بين أهلى وإخوانى فى الجيزة الذين أتمنى أن أنال ثقتهم فى الانتخابات المقبلة، وأن يقع اختيارهم على جميع أفراد القائمة من 1 إلى 8.

■ كيف ترى دور أمانة الثقافة والفنون والرياضة فى الحزب؟

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- بلا شك هى القوة الناعمة التى سنعبر بها عن الصورة الحقيقية لمصر الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسى وقيادات الدولة، لذلك أنا شخصيا أهتم جدا بقطاع الثقافة والفنون والرياضة من خلال الفعاليات المستمرة ثقافيا وفنيا ورياضيا، ولدينا متخصصون فى كافة المجالات، وإن كانت الفترة الأخيرة قد شهدت قلة الفعاليات بسبب جائحة كورونا، لكن الفترة المقبلة ستشهد طفرة فى توقيع بروتوكولات والإعلان عن أحداث وفعاليات ثقافية ورياضية غير مسبوقة وفقا لرؤية الحزب.

■ ماذا عن الشق الرياضى؟

- بالطبع هو الشق الأهم والأكبر باعتبارى أحد الرياضيين والمسؤولين عن الرياضة، وتربطنى بالوسط الرياضى علاقة وطيدة للغاية سواء على مستوى الأشخاص أو الإعلاميين أو المسؤولين بحكم عملى وصداقاتى.. وفخور جدا بدعم الرياضيين لشخصى ووقوفهم بجانبى بكل هذه القوة، وهذا يدل على ثقتهم فى شخصى، والتى سأقاتل لأن أكون أهلا لها، بتنفيذ أفكارى على أرض الواقع فيما يخص المجال الرياضى.

■ ما تلك الأفكار والرؤى التى تعد بتنفيذها؟

- هدفى هو خدمة أكثر من 209 مراكز شباب داخل محافظتى الجيزة التى أفتخر بأنى أحد أبنائها.. ومراكز الشباب فى الجيزة هى بمثابة الكنز الذى يبحث عنه الجميع لأنها حجر الأساس فى بناء الشباب المصرى الواعى والوطنى والمخلص لبلده وأنا شخصيا لدى خطة للنهوض بمراكز الشباب فى الجيزة من خلال تطوير البنية التحتية وتنمية مواردها للإنفاق على نفسها والاستثمار فيها، خصوصا بعدما أصبحت الرياضة صناعة استثمارية ضخمة فى مصر والعالم كله، ولا يخفى على أحد أن أشرف رشاد بصفته رئيسا للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب منحنا خبرة كبيرة، وسيساعدنا على تطوير الرياضة فى الجيزة ونقلها لآفاق جديدة.

■ هل سيكون هناك تعاون بينك وبين وزارة الرياضة فى هذا الشأن؟

- التعاون موجود بالفعل من الآن، وهناك تواصل مستمر مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بحكم منصبى فى حزب مستقبل وطن، وشاركنا كأمانة رياضة فى تعديل قانون الرياضة، وطرحنا أفكارا استثمارية تم الأخذ بها وساهمت فى تنمية موارد الأندية والهيئات الرياضية ومراكز الشباب ورفعت بعض العبء المالى عن كاهل الدولة والوزارة، وهو ما نسعى لاستمراره الفترة المقبلة على نطاق أوسع.. وقبل هذا كله فإن هدفى الشخصى لأبناء محافظتى «الجيزة» هو توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وأن تصبح الرياضة أسلوب حياة لأهل الجيزة وكل المصريين، وأنا واثق تماما من نجاحى فى ذلك لأن حزب مستقبل وطن دائما «يفكر بره الصندوق»، وهذه ميزة يتفرد بها. ومن هنا أود أن أشكر الأمانة المركزية وغرفة العمليات للحزب والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب.

■ وماذا عن برنامجك ورؤية الحزب لما ستقدمونه لمجلس الشيوخ؟

- دعينا نتفق على أن هناك اختلافا كبيرا جدا بين البرنامج الانتخابى لأى مرشح فى مجلس النواب عنه فى مجلس الشيوخ، لأننا هنا نتحدث عن دور استشارى وإبداء الرأى بالدراسة والفكر سواء فى التشريعات أو القوانين وكل ما يعرض علينا لخدمة أهل مصر، ومستقبل وطن يمتاز بأنه حزب متغلغل وسط الناس، وقوته الحقيقية فى الشارع، ولدينا برامج وأفكار ورؤى ومشاريع قابلة للتنفيذ وخدمة بلدنا، لذلك ترى المرشحين الثمانية كلٌّ فى تخصص مستقل لعموم الفائدة على كافة الأصعدة والمستويات.

■ فى النهاية، ما هى رسالتك لأهل الجيزة قبل الانتخابات؟

- لدى أكثر من رسالة لأهلى فى الجيزة الذين أفتخر بأن أكون واحدا منهم، أولا أتمنى مشاركتهم وممارسة حقهم الديمقراطى فى المشاركة والتصويت، ثانيا أتمنى أن أنال وجميع أفراد القائمة الفردية الثمانية ثقتهم فى تمثيلهم فى مجلس الشيوخ، ثالثا أتمنى دعم جميع مرشحى حزب مستقبل وطن سواء القائمة أو الفردى.. وأعتقد أن «مستقبل وطن» يستحق ثقتهم، وأرى أن صعوبة الانتخابات المقبلة تكمن فى المرشحين المستقلين، لكن ثقة الناس فى مستقبل وطن ومرشحيه ستضعنا فى المقدمة لخدمة هذا الشعب العظيم.