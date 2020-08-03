شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات نجوم الكرة مع الثانوية العامة.. أحمد بلال: حققت «ريمونتادا ‏تاريخية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع اقتراب ظهور نتيجة الثانوية العامة للموسم الدراسي 2019-2020، تواصلت «المصري اليوم» مع عدد من نجوم الكرة المصرية السابقين، من أجل الكشف عن مفارقاتهم مع نتيجة الثانوية والمجموع الذي حصلوا عليه.

وقال هداف الأهلي ومنتخب مصر السابق: «عاصرت الثانوية العامة في نظام السنتين ثانية وثالثة وكنت أدبي، ولكن الفارق في المجموع كان مذهل».

وأضاف في تصريحاته لـ«المصري اليوم»: «في ثانية ثانوي حققت 48% فقط وكانت نتيجة متوقعة بسبب كثرة سفرياتي وانشغالي بكرة القدم».

وأكمل: «حققت معجزة وقمت بـ(ريمونتادا تاريخية)، وحصلت على 95% في ثالثة ثانوي، فقمت بالتركيز والمذاكرة الجيدة، ولم تكن النتيجة يتوقع أحد من أسرتي بعد خيبة الأمل في العام الذي سبقه».

وأنهى تصريحاته مؤكداً أنه التحق بكلية التجارة جامعة عين الشمس، ولكنه لم يكن اختيار صائب بالنسبة له وقتها، مشدداً على أنه لم يعاصر الانترنت وحصل على النتيجة من المدرسة حاله حال جميع الطلاب في نهاية التسعينات.

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