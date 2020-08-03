- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إتفاق تهدئة بين الابا وبايرن ميونيخ حتى نهاية دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020
إنتشرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة تتحدث عن قرب رحيل نجم بايرن ميونيخ دافيد الابا عن صفوف الفريق مع نهاية عقده في حزيران 2021.
وإرتبط اللاعب النمساوي بإمكانية الإنتقال إلى نادي برشلونة الإسباني.
وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية، إلى أن النادي البافاري توصل لاتفاق مع ألابا لبدء محادثات تجديد عقده، بعد نهاية منافسات دوري أبطال أوروبا.
وأوضحت أن بايرن مهتم بتجديد عقد ألابا، خاصة وأنه بداية من كانون الثاني المقبل سيكون حراً في التفاوض مع أي نادٍ للانتقال إلى صفوفه مجاناً.
وختمت الصحيفة أنه بشكل عام وبغض النظر عما يحدث، محادثات التجديد ستكون بعد انتهاء بايرن ميونيخ من رحلته في دوري الأبطال.
كانت هذه تفاصيل خبر إتفاق تهدئة بين الابا وبايرن ميونيخ حتى نهاية دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.