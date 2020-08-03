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إتفاق تهدئة بين الابا وبايرن ميونيخ حتى نهاية دوري الأبطال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

إنتشرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة تتحدث عن قرب رحيل نجم ​بايرن ميونيخ​ ​دافيد الابا​ عن صفوف الفريق مع نهاية عقده في حزيران 2021.

وإرتبط اللاعب النمساوي بإمكانية الإنتقال إلى نادي ​​ الإسباني.

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وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية، إلى أن النادي البافاري توصل لاتفاق مع ألابا لبدء محادثات تجديد عقده، بعد نهاية منافسات .

وأوضحت أن بايرن مهتم بتجديد عقد ألابا، خاصة وأنه بداية من كانون الثاني المقبل سيكون حراً في التفاوض مع أي نادٍ للانتقال إلى صفوفه مجاناً.

وختمت الصحيفة أنه بشكل عام وبغض النظر عما يحدث، محادثات التجديد ستكون بعد انتهاء بايرن ميونيخ من رحلته في دوري الأبطال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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