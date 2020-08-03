الدوري القطري: السد ينتصر على الاهلي بهدف نظيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

ضمن منافسات الجولة الـ 19 من ​الدوري القطري لكرة القدم​، حقق السد فوزا صعبا في المباراة التي جمعته امام ​الاهلي​ بهدف نظيف.



وأحرز حسن الهيدوس هدف السد الوحيد، في الدقيقة 43.

Advertisements

ورغم البداية القوية للأهلي، وتسجيله لهدف ألغاه الحكم بداعي تسلل المهاجم، هيرنان بيريز، الا أن السد نجح في هز الشباك، قبل نهاية الشوط الأول.

وحاول الفريق الأهلاوي كثيرا، في الشوط الثاني، لكن كل محاولاته باءت بالفشل.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد السد إلى 38 نقطة في المركز الثالث، ليتمسك بالأمل الضعيف للغاية في المنافسة على لقب الدوري، الذي يتصدره الدحيل بـ 46 نقطة.