لنغليت: نابولي فربق يصعب هزيمته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

اكد المدافع الفرنسي ​كليمنت لنغليت​ لاعب ​برشلونة​ على صعوبة موجه ​نابولي​ في دوري ابطال اوروبا.



وقال لنغليت في تصريحات لصحيفة ماركا الاسبانية:"علينا تقديم مباراة جيدة لكي نعبر إلى المراحل الحاسمة من دوري أبطال أوروبا، نابولي فربق يصعب هزيمته، تعادلنا في الذهاب ولدينا أفضلية قليلة في الإياب، علينا تقديم مباراة جيدة لكي نعبر ونسافر إلى البرتغال وبعدها سوف نقاتل بكل ما لدينا".

كما تحدثت عن مهاجم نابولي ميرتينز قائلا:"إنه مهاجم عالي الجودة وسريع جدًا في الامتار الثلاثة الاخيرة يمكنه أن يتحرك بشكل جيد ويحب الركض خلف المدافعين، وقد سجل هدفًا جيدًا في مباراة الذهاب".