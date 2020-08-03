بنزيما: رونالدو جعلني لاعب كرة قدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

إختار مهاجم نادي ​ريال مدريد​ الإسباني، الفرنسي ​كريم بنزيما​، قائمته لأفضل ثلاثة رياضيين في التاريخ.



خلال مشاركته في بث مباشر على موقع "يوتيوب" أجاب بنزيما عن أسئلة بعض أصدقائه ومن ضمنهم زميله جايمس رودريغيز، ولاعب الملكي السابق وميلان الحالي ثيو هيرنانديز.

وأوضح بطل الليغا ردا على سؤال بشأن أعظم ثلاثة رياضيين على مر التاريخ برأيه: "هناك الكثير من الذين ألهموني، لكن عندما يتعلق الأمر بالاختيار، فسأختار البرازيلي ​رونالدو​ "الظاهرة" الذي جعلني لاعب كرة قدم، ومايكل جوردان ومايك تايسون".