- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بنزيما: رونالدو جعلني لاعب كرة قدم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020
إختار مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بنزيما، قائمته لأفضل ثلاثة رياضيين في التاريخ.
خلال مشاركته في بث مباشر على موقع "يوتيوب" أجاب بنزيما عن أسئلة بعض أصدقائه ومن ضمنهم زميله جايمس رودريغيز، ولاعب الملكي السابق وميلان الحالي ثيو هيرنانديز.
وأوضح بطل الليغا ردا على سؤال بشأن أعظم ثلاثة رياضيين على مر التاريخ برأيه: "هناك الكثير من الذين ألهموني، لكن عندما يتعلق الأمر بالاختيار، فسأختار البرازيلي رونالدو "الظاهرة" الذي جعلني لاعب كرة قدم، ومايكل جوردان ومايك تايسون".
كانت هذه تفاصيل خبر بنزيما: رونالدو جعلني لاعب كرة قدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.