تيرني يودع كريس مورغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

ودع مدافع نادي ​ارسنال​ ​كيران تيرني​ معالج الفريق ​كريس مورغان​ الذي يستعد للرحيل عن النادي اللندني.



ونشر تيرني تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر جاء فيها:"ساعدني هذا الرجل منذ اللحظة الأولى التي دخلت فيها الباب! لا أستطيع أن أشكرك بما يكفي لكل ما فعلته من أجلي. رجل مميز. ممتن لكل شيء". وتابع:"حزين جدًا سنشتاق إليك كثيرًا. شكرًا لك. لم يكن بإمكاني فعل هذا بدونك". وكان تيرني قد عانى من اصابة طويلة الامد اعبدته عن المشاركة مع المدفعجية ليعود ويظهر بقوة بعد استئناف المنافسات ويصبح لاعبا اساسيا مع المدرب مايكل ارتيتا.