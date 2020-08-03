- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تيرني يودع كريس مورغان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020
ودع مدافع نادي ارسنال كيران تيرني معالج الفريق كريس مورغان الذي يستعد للرحيل عن النادي اللندني.
ونشر تيرني تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر جاء فيها:"ساعدني هذا الرجل منذ اللحظة الأولى التي دخلت فيها الباب! لا أستطيع أن أشكرك بما يكفي لكل ما فعلته من أجلي. رجل مميز. ممتن لكل شيء". وتابع:"حزين جدًا سنشتاق إليك كثيرًا. شكرًا لك. لم يكن بإمكاني فعل هذا بدونك". وكان تيرني قد عانى من اصابة طويلة الامد اعبدته عن المشاركة مع المدفعجية ليعود ويظهر بقوة بعد استئناف المنافسات ويصبح لاعبا اساسيا مع المدرب مايكل ارتيتا.
كانت هذه تفاصيل خبر تيرني يودع كريس مورغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.