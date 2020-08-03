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غريزمان جاهز لمواجهة نابولي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

اعلنت إذاعة كادينا كوبي ان نجم نادي ​​ أنطوان غريزمان اصبح جاهزاً للمشاركة امام ​نابولي​ الايطالي عقب شفائه من الاصابة التي تعرض لها في الفترة الاخيرة.

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وأوضحت هذه المصادر أن غريزمان تعافى تمامًا من الإصابة وسيكون لائقًا تمامًا للعب ضد في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، واضافت انه في غرفة الملابس في البارسا يقولون أن غريزمان يصل مثل الطائرة إلى مواجهة نابولي في ".

وتمثل عودة غريزمان دفعة قوية في تشكيلة كيكي سيتيين من أجل إنجاز مهمة نابولي للعبور إلى الدور ربع النهائي واللعب في لشبونة المراحل النهائية في دوري الأبطال.

بتصرف ادي خويري

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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