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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غريزمان جاهز لمواجهة نابولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020
اعلنت إذاعة كادينا كوبي ان نجم نادي برشلونة أنطوان غريزمان اصبح جاهزاً للمشاركة امام نابولي الايطالي عقب شفائه من الاصابة التي تعرض لها في الفترة الاخيرة.
وأوضحت هذه المصادر أن غريزمان تعافى تمامًا من الإصابة وسيكون لائقًا تمامًا للعب ضد في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، واضافت انه في غرفة الملابس في البارسا يقولون أن غريزمان يصل مثل الطائرة إلى مواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا".
وتمثل عودة غريزمان دفعة قوية في تشكيلة كيكي سيتيين من أجل إنجاز مهمة نابولي للعبور إلى الدور ربع النهائي واللعب في لشبونة المراحل النهائية في دوري الأبطال.
بتصرف ادي خويري
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