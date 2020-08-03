كونتي يهاجم الرئيس ويهدد بالرحيل عن ميلان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هدد المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم بالرحيل عن تدريب الفريق رغم الموسم القوي الذي قدمه مع الفريق واحتلال المركز الثاني في الدوري الإيطالي ، مع إسدال الستار على فعاليات هذا الموسم محليا أول أمس الأحد.

وهاجم كونتي مسؤولي النادي عقب انتهاء مباراة فريقه الأخيرة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، مشيرا إلى أنه ولاعبيه لم يحظوا بالدعم والمساندة الكافيين من مسؤولي النادي.

وأشارت وسائل الإعلام الإيطالية أمس إلى أن مسؤولي النادي قد يلجؤون في المقابل إلى فسخ التعاقد مع كونتي بنهاية الموسم.

ويلتقي إنتر غدا فريق خيتافي الإسباني بمدينة جيلسنكيرشن الألمانية في دور الستة عشر لبطولة الدوري الأوروبي التي تستأنف نشاطها خلال الأيام المقبلة بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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وقال كونتي (51 عاما) بعد الفوز بهدفين على أتالانتا السبت الماضي في المرحلة الأخيرة من الدوري الإيطالي هذا الموسم «عملي وعمل اللاعبين لم يتم تقديره».

وأوضح كونتي، الذي احتل مع فريقه المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة فقط خلف يوفنتوس «كانت هناك هجمات لا أساس لها من الصحة ضد إنتر وضدي، ولم يكن هناك أي دعم من مسؤولي النادي».

وأشار كونتي المدير الفني السابق للمنتخب الإيطالي إلى الصيني ستيفن تشانج مالك ورئيس النادي الإيطالي العريق قائلا «يجب أن نجد نغمة تواصل مشتركة. يجب أن أتحدث إلى رئيس النادي الموجود في الصين. لا يروق لي أن يقفز أحدهم في القطار الآن. عليك دائما أن تكون هناك، لكننا فقط من واجهنا كل الصعاب».

وذكرت صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية الرياضية أن «رحلة الوداع الطويلة لأنطونيو كونتي بدأت». وقالت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية الرياضية «الطرفان متباعدان تماما الآن، يبدو هذا بمثابة انفصال بينهما». وألمحت الصحيفة إلى أن مسؤولي إنتر قد يستعينون بالمدرب ماسيميليانو أليجري (52 عاما)، المدير الفني السابق ليوفنتوس حال فك الارتباط مع كونتي.