5 مواجهات تعيد الفرح في جولة «عيدنا عيدين»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعود الصخب والفرح للملاعب السعودية بعد غياب استمر 142 يوما، عندما تستأنف البطولة بـ5 مواجهات قوية في جولة «عيدنا عيدين» اليوم، التي تحتفي بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ضمن الأسبوع الـ23 لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وتتوجه عيون عشاق كرة القدم السعودية نحو قطبي جدة، اللذين يرفعان شعار الفوز، حيث يحل الاتحاد ضيفا على أبها بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ويواجه الأهلي منافسه الحزم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» بجدة، فيما يلتقي الرائد وضمك على مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ببريدة، والفيصلي والتعاون بمدينة المجمعة الرياضية، والفتح والفيحاء بملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وتختتم الجولة غدا الأربعاء بثلاث مواجهات سيكون أبرزها قمة الهلال والنصر.

أبها والاتحاد

يأمل الاتحاد أن تتواكب عودة المسابقة مع انتفاضة قوية لنجومه للخروج من صراع الهبوط، وسيعمل اللاعبون على إنقاذ فريقهم الذي يواجه مأزقا كبيرا باحتلاله المركز الـ13 برصيد 23 نقطة، فيما سيلعب أصحاب الأرض بدون ضغوط، حيث يحتل الفريق المركز التاسع برصيد 30 نقطة، وسبق لهم الفوز على الاتحاد في الدور الأول في جدة 2 / 1.

ولن يكون الثأر وحده الحاضر في مواجهة المحالة، بل يأمل فريق الاتحاد بعد توقف 5 أشهر تقديم نفسه بصورة مغايرة، في ظل الشعبية التي يتمتع بها وحالة الاستنفار الإداري والفني لإعادته للواجهة.

الحزم والأهلي

ويقود النجم السوري عمر السومة ثالث هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الأهلي في مواجهته المهمة أمام الحزم التي ستقام في جدة الليلة، حيث يأمل الفريق التغلب على كل التحديات التي واجهته في فترة التوقف، خصوصا الأزمة المالية التي لم يغادرها حتى الآن. يأمل الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد 37 نقطة إضافة ثلاث نقاط تسمح له بالتقدم للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى، وضمان مقعد في دوري أبطال آسيا، في حين يسعى الحزم إلى الابتعاد عن شبح الهبوط بعد أن احتل المركز الـ12 برصيد 24.

3 متكافئة

وتبدو الكفة متكافئة في المواجهات الثلاث الأخرى، حيث يبدو الفتح مستريحا في المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة، وهو يستقبل الفتح الذي يواجه مصاعب كثيرة بعدما استقر في المركز الـ14 برصيد 19 نقطة.

ويضرب الرائد صاحب المركز السابع بـ32 نقطة بكل قوته الهجومية من أجل التقدم للأمام، عندما يواجه ضمك صاحب المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة.

وستكون المواجهة الأكثر قوة بين التعاون صاحب المركز السادس بـ32 نقطة، والفيصلي الذي يبدو أفضل حالا في المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

العيد عيدين

وكان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وجه بتسمية الجولة الحالية بمسمى «عيدنا عيدين»، احتفاء بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وخروجه من المستشفى سالما معافى، والذي تزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وكمحبة وتقدير وعرفان من الرياضيين كافة في المملكة، لما يجده القطاع الرياضي من دعم متواصل واهتمام دائم من القيادة بكل الرياضيين.

مواجهات اليوم:

الفتح والفيحاء

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الموعد: 19.00 مساء

المكان: مدينة الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء

أبها والاتحاد

الموعد: 19.15 مساء

المكان: مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة

الرائد وضمك

الموعد: 19.25 مساء

المكان: مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة

الفيصلي والتعاون

الموعد: 20.45 مساء

المكان: مدينة المجمعة الرياضية

الأهلي والحزم

الموعد: 21.15

مساءالمكان: مدينة الملك عبدالله بجدة (الجوهرة المشعة)