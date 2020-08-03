رودريقيز يكسب قضيته ويعمق جراح الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كسب لاعب نادي الاتحاد المعار لنادي فنربخشة غاري رودريقيز قضيته ضد ناديه الاتحاد والمتعلقة بحقوقه المالية المتأخرة والمتمثلة في رواتبه الشهرية. وبلغت قيمة متأخرات رواتب روديقيز 516 ألف يورو، حيث صادق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بمستحقات اللاعب وفرض عقوبة مالية على إدارة النادي بدفع 5% إضافية كغرامة على تأخير التسليم. وكان لاعب دولة الرأس الأخضر قد أعير للنادي التركي في يوليو 2019 لمدة موسمين مجانا، كما توصلت إدارة الناديين لاتفاق يلزم إدارة نادي الاتحاد بدفع نصف راتبه الشهري. وجاء هذا القرار نظرا للقيمة العالية لراتب اللاعب الذي تم التعاقد معه إبان إدارة الرئيس السابق لؤي ناظر بمبلغ 10 ملايين يورو من نادي غلطة سراي التركي. من جهة أخرى اختتم فريق الاتحاد تحضيراته لمواجهة فريق نادي أبها بالأمس بمران أقيم على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها، تأهبا للقاء الذي سيجمع الفريقين اليوم ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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