شكرا لقرائتكم خبر المولد يعود للملاعب بعد 454 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان اللاعب تم إيقافه في 29 مايو 2019 بعد وجود عينة إيجابية بعد إجرائه كشفا من قبل اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات، في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واعتمد المدير الفني للفريق، فابيو كاريلي، على المولد ضمن قائمته الذي دخل بها المعسكر الإعدادي للفريق، في حين يغيب الثلاثي محمد الثاني وعبدالعزيز البيشي وهارون كمارا بسبب عارض صحي.
كما ضم كاريلي الثلاثي عبدالرحمن العبود وعبدالعزيز العرياني وعبدالرحمن الغامدي لقائمته التي سيواجه بها فريق نادي أبها اليوم ضمن الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كانت هذه تفاصيل خبر المولد يعود للملاعب بعد 454 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.