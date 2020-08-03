المولد يعود للملاعب بعد 454 يوما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعود لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، فهد المولد، للمشاركة مع زملائه اللاعبين في اللقاءات الرسمية بعد غياب لمدة سنة وثلاثة أشهر.

وكان اللاعب تم إيقافه في 29 مايو 2019 بعد وجود عينة إيجابية بعد إجرائه كشفا من قبل اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات، في إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واعتمد المدير الفني للفريق، فابيو كاريلي، على المولد ضمن قائمته الذي دخل بها المعسكر الإعدادي للفريق، في حين يغيب الثلاثي محمد الثاني وعبدالعزيز البيشي وهارون كمارا بسبب عارض صحي.

كما ضم كاريلي الثلاثي عبدالرحمن العبود وعبدالعزيز العرياني وعبدالرحمن الغامدي لقائمته التي سيواجه بها فريق نادي أبها اليوم ضمن الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.