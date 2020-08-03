فيردر بريمن يطرد بارجفريدي ولانجكامب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر نادي فيردر بريمن الألماني عدم تجديد عقد كل من فيليب بارجفريدي لاعب وسط الفريق والمدافع سيباستيان لانجكامب، بعد أن ضمن الفريق مكانه في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) من خلال مباراة فاصلة الموسم الماضي. وقال فرانك باومان المدير الرياضي بالنادي، في مؤتمر صحفي «نريد أن نتعامل بطريقة مختلفة في التخطيط للفريق. القرار لم يتم اتخاذه بسهولة».

وانضم بارجفريد (31 عاما) إلى بريمن من خلال فئات الشباب بالنادي، حيث شارك في 239 مباراة ببطولة الدوري مع الفريق الأول، فيما انضم لانجكامب (32 عاما) إلى الفريق قادما من هيرتا برلين عام .2018

وسيتولى كليمنز فريتز، لاعب الفريق السابق، دورا جديدا تم استحداثه بالنادي، وهو رئيس الكشافين وشؤون الاحتراف.