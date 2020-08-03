شكرا لقرائتكم خبر فيردر بريمن يطرد بارجفريدي ولانجكامب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وانضم بارجفريد (31 عاما) إلى بريمن من خلال فئات الشباب بالنادي، حيث شارك في 239 مباراة ببطولة الدوري مع الفريق الأول، فيما انضم لانجكامب (32 عاما) إلى الفريق قادما من هيرتا برلين عام .2018
وسيتولى كليمنز فريتز، لاعب الفريق السابق، دورا جديدا تم استحداثه بالنادي، وهو رئيس الكشافين وشؤون الاحتراف.
كانت هذه تفاصيل خبر فيردر بريمن يطرد بارجفريدي ولانجكامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.