شكرا لقرائتكم عادل مصطفى: مراقبتي لمكاليلي أهم أسباب فوز الأهلي على ريال مدريد 2001 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث عادل مصطفى لاعب الأهلى السابق، عن حيلة البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للفريق الأحمر للتغلب على ريال مدريد الإسبانى، فى مباراة ريال مدريد التى أقيمت فى شهر أغسطس عام 2001، للاحتفال بلقب نادي القرن، وتمكن النادى الأهلى من تحقيق فوز تاريخى على ريال مدريد بهدف مقابل لا شىء فى مباراة ودية أقيمت بينهما على استاد القاهرة، وحصول الفريق الإسبانى على لقب بطل القرن الأوروبى.

قال عادل مصطفى خلال تصريحات لبرنامج السادسة بقناة الأهلى:"مانويل جوزيه من الأشخاص الذين غيروا شكل الكرة في مصر حيث جاء لى خلال سير لقاء ريال مدريد وقالى تخيل كده إنك بتلعب في الماتش قولتله هتبقى حاجة كبيرة جدا وأول ما الشوط خلص قالي إنت هتلعب دلوقتي".

أردف:"جوزيه قالي إنت هتلعب على أحسن لاعب في الملعب فأنا خمنت إنه فيجو أو زيدان قالي مهمين ولكن الأهم هو ماكليلي، ولو قدرت توقفه هنكسب المباراة لذلك ستلعب عليه مان تو مان"، ليؤكد عادل مصطفى إن تفكير جوزيه فى إيقاف الفرنسى ماكيليلي لاعب وسط الريال كان أحد أسباب الفوز فى اللقاء، وقالي لو عطلته هنكسب المباراة لأن خطورة الريال بتبدا من عنده ولعبت معه مان تو مان وقطعت منه 4 كرات.

Advertisements

وعن توقع عادل مصطفى للهدف الذى سجله النيجيرى صنداى وفاز به الأهلى على الريال قال:"قولتله قبل المباراة تخيل إننا كسبنا 1 / 0 وإنت من سجلت الهدف، رد وقال لي إنت مجنون؟ أنا ممكن أقعد ألف الملعب 3 أيام لو حدث ذلك وهوا ما حدث ولكنها كانت مداعبة مني للاعب النيجيرى".

استطرد: جوزيه أخطرني بالمشاركة في مباراة ريال بين شوطي المباراة وفاجأني بقوله "تخيل لو بتلعب في المباراة دي هتعمل ايه؟، مشددا على أن شخصية مانويل جوزيه القوية أفضل مميزاته وكان صعب على المدرب يسيطر على كم النجوم الذين كانوا متواجدين تحت قيادته.

وأحرز هدف الفوز للنادى الأهلى على ريال مدريد، اللاعب النيجيرى صنداى فى الدقيقة 51 من عمر المباراة فى هجمة بدأت من خالد بيبو، والذى مررها إلى حسام غالى والذى قام بدوره بمراوغة سيزار حارس مرمى ريال مدريد، ثم مرر الكرة إلى اللاعب النيجيرى صنداى المنضم حديثا للأهلى وقتها، وكان وقتها يقود الفريق فنياً البرتغالى مانويل جوزيه.