شكرا لقرائتكم صالح جمعة يبدأ تنفيذ وحدات تدريبية منفردة بعد المشاركة في مران الاهلي الجماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلى، في جزء من مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، قبل تنفيذ بعض الوحدت التدريبية البدنية المنفردة، حيث خاض صالح جمعة المران البدني كاملًا مع الفريق، ثم خاض مرانًا منفردًا اشتمل على الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية.

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وخاض الأهلي تدريبات قوية اليوم، ركز فيها الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، على الجانب البدني وتدريبات الكرة، وذلك ضمن استعدادات الفريق لمواجهة إنبي يوم 9 أغسطس الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي فقرة في مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، للكرات العرضية والتصويب على المرمى.

وقام رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، لتنفيذ الجانب الخططي، وحرص على الحديث أكثر من مرة لتنفيذ التعليمات وتحقيق أقصى استفادة من المران، ويواصل الفريق تحضيراته لمواجهة إنبي في الدوري المقرر لها يوم 9 أغسطس الجاري، ومواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.