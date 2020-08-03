شكرا لقرائتكم محمد عواد يغادر معسكر الزمالك ساعتين ثم العودة مجدد لأسباب خاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر محمد عواد، حارس الزمالك، معسكر الفريق الأبيض اليوم، الإثنين، بعد الحصول على إذن من الجهاز الفنى وإدارة الكرة، بالخروج من المعسكر لمدة ساعتين ثم العودة مجددا، لأسباب خاصة، وهوا ما وافق عليه الجهاز بعد خوض الحارس لمران صباحى ثم عاد للمعسكر، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها يوم الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

فيما قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، تخفيض الحمل التدريبى للفريق بداية من اليوم، الإثنين، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى، بعد التدريبات البدنية الشاقة التى شهدتها الفترة الماضية خلال المعسكرات التى خاضها الأبيض والتى تخللها 5 مباريات ودية استعدادا لمواجهة المصرى وجاء قرار كارتيرون من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين وتجنب الإصابات العضلية خلال الفترة القادمة وفقا للبرنامج الموضوع من جانبه لعودة الفريق للمشاركة فى المنافسات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

ويرتبط الزمالك بمجموعة من المباريات خلال شهر أغسطس الجارى وتأتى على النحو التالى:

الزمالك × المصرى على استاد برج العرب فى تمام الثامنة من مساء يوم 6 أغسطس بالجولة الـ14.

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الزمالك × الاتحاد السكندرى على استاد برج العرب فى تمام التاسعة من مساء يوم 10 أغسطس فى الجولة الـ18.

الزمالك × مصر للمقاصة على استاد القاهرة الدولى فى تمام الثامنة من مساء يوم 15 أغسطس فى الجولة الـ19.

الزمالك × نادي مصر على استاد الكلية الحربية فى تمام التاسعة من مساء يوم 18 أغسطس فى الجولة الـ20.

الزمالك × الأهلى على استاد القاهرة الدولى فى تمام التاسعة من مساء يوم 22 أغسطس فى الجولة الـ21.

الزمالك × المقاولون العرب على استاد السلام فى تمام الساعة التاسعة من مساء يوم 27 أغسطس فى الجولة الـ22.