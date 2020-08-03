أحداث مثيرة شهدتها 143 يوماً من توقف الدوري السعودي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تعود الحياة مجدداً إلى الملاعب السعودية يوم الثلاثاء حينما يستأنف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد توقف استمر قرابة 5 أشهر وتحديداً منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقرر اتحاد القدم استئناف الدوري مجدداً بعدما أخذ الضوء الأخضر من وزارة الرياضة التي اتخذت قرارها في يونيو الماضي، بالسماح للاتحادات بعودة النشاطات الرياضية في أغسطس بعد التشاور مع وزارة الصحة.

وستعود المباريات مجدداً يوم الثلاثاء بخمس لقاءات ضمن المرحلة 23 حيث سيلعب اتحاد جدة أمام مضيفه أبها وسيلتقي الأهلي ضيفه الحزم وسيواجه الفتح ضيفه الفيحاء، ويستضيف الرائد نظيره ضمك ويلتقي التعاون أمام مضيفه الفيصلي، على أن تختتم المرحلة يوم الأربعاء بثلاث لقاءات تجمع العدالة أمام الاتفاق وسيحل الشباب ضيفاً على الوحدة، في حين سيلتقي النصر أمام غريمه التقليدي الهلال في ختام المرحلة.

واختارت وزارة الرياضية يوم الأحد اسم للجولة 23 وهو "عيدنا عيدين" احتفاءً بشفاء الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد خروجه من المستشفى سالماً معافاً بحمد الله، والذي تزامن مع حلول عيد الأضحى.

وعلى الرغم من المدرجات ستكون خالية من الجماهير الممنوعة من الحضور بسبب جائحة كورونا إلا أن المراحل 8 المتبقية ستكون نارية كون المنافسة على اللقب ستكون على أشدها بين قطبي العاصمة اللذين سيلتقيان يوم الأربعاء في مواجهة مفصلية ستحدد ملامح البطولة، بالإضافة إلى المنافسة على الحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال آسيا ستكون مشتعلة بين 5 فرق، وصراع الهرب من الهبوط سيكون بين 5 أندية أيضاً.

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وعانت بعض الأندية من آثار جائحة كورونا وأبرزها العدالة الذي قرر مدربه التونسي ناصيف البياوي عدم إكمال مهمته بسبب ضيق الوقت خاصة وأن فريقه يصارع على البقاء في موسمه الأول في المسابقة، كما رفض الإسباني لويس غارسيا مدرب الشباب تمديد عقده حتى نهاية الموسم، ليتم استبداله بالبرتغالي بيدرو كايشينيا..

ولم تقف القرارات عند المدربين بل قرر الكاميروني ليندر توامبا عدم إكمال الموسم بعد نهاية عقده مع فريقه التعاون والذي اتخذ من خلاله اتحاد القدم ممثلاً بلجنة الاحتراف قراره بمنع الأندية السعودية من التعاقد مع هدّاف التعاون الذي رد على بيان اتحاد القدم في تصريح على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مؤكداً بأنه لم يرفض تمديد عقده مع فريقه، بل أنه بادر وطلب من إدارة ناديه تمديد عقده حتى نهاية الموسم إلا أنه لم يتلق أي رد لذلك قرر الرحيل.

وغاب عبدالمجيد السواط عن تدريبات فريقه التعاون قبل أن يظهر في معسكر اتحاد جدة بأبها، وأصدر التعاون حينها بياناً يؤكد أنه مدد عقد اللاعب الذي وقع لمصلحة الاتحاد في يناير، لمدة عام إضافي، وتدخلت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وتطلب من السواط العودة إلى تدريبات فريقه السابق، على أن تحال قضية التوقيع إلى غرفة فض المنازعات قبل بداية الموسم المقبل.

وغادر فهد المولد مهاجم اتحاد جدة معسكر فريقه في أبها الشهر الماضي، وخرج بعدة تغريدات عبر حسابه الرسمي في "تويتر" كاشفاً الأسباب التي دعته إلى اتخاذ هذا القرار، قبل أن يتم حل الخلاف العالق بين اللاعب وناديه، وعاد الأول إلى التدريبات مجدداً.

وسيعاني أهلي جدة من غياب لاعبين من أهم لاعبيه هم المهاجم دجانيني تافاريس الذي قرر فسخ عقده الأسبوع الماضي بسبب عدم استلامه مستحقاته المالية بحسب تصريح وكيل أعماله، بالإضافة الجزائري يوسف بلايلي والذي لم يستطيع العودة من بلاده إلى السعودية بسبب تعليق الطيران في الجزائر بسبب جائحة كورونا.

وعلى الصعيد الإداري، أعلن معيض الشهري رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين استقالته من منصبه قبل استئناف المسابقة بـ48 ساعة والذي عزاها إلى ظروفه الخاصة ليعين اتحاد القدم جابر الجهني بديلاً له.