الأهلي يحدد موعد مباراته أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

حدد النادي الأهلي، اليوم الإثنين، موعد مباراة الفريق أمام نظيره الوداد المغربي في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقال المدير التنفيذي للنادي الأهلي، محمد مرجان، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن الفريق اختار يوم 3 أكتوبر القادم موعدًا لمواجهة الوداد المغربي.
وأشار مرجان إلى أن مجلس إدارة الأهلي سيخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم بالموعد، لرفعه إلى الاتحاد الأفريقي "كاف".
وسبق للاتحاد الأفريقي أن أعلن يومي 2 و3 أكتوبر القادم موعدًا لمباراتي الإياب للدور قبل النهائي من دوري الأبطال، بين الأهلي والوداد، والزمالك مع الرجاء.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك مع الوداد والرجاء على التوالي في مباراتي الذهاب يومي 25 و26 سبتمبر بالمغرب، على أن تقام العودة في القاهرة.
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