دوري أبطال أوروبا: الاصابة قد تحرم إنسينيي من المشاركة ضد برشلونة

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روما: يواجه نابولي الإيطالي احتمال خوض مباراة السبت ضد مضيفه برشلونة الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من دون مهاجمه الدولي لورنتسو إنسينيي بسبب إصابة في فخذه بحسب ما أعلن الإثنين النادي الجنوبي.

وقال بطل الكأس الإيطالية في بيان إن إنسينيي مصاب في عضلة فخذه الأيسر، ما يهدد مشاركته في مباراة السبت حيث يمني فريقه النفس بالعودة من "كامب نو" ببطاقة التأهل الى ربع النهائي، لكن المهمة لن تكون سهلة بعد أن اكتفى ذهابا بالتعادل على أرضه 1-1 قبل تعليق المنافسات في آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولم يحدد نابولي المهلة التي يحتاجها ابن الـ29 عاما للتعافي من الإصابة، مكتفيا بالقول أنه سيراقب تطور الوضع "كل يوم بيومه".

وتعرض إنسينيي للإصابة السبت خلال المباراة التي فاز بها نابولي على ضيفه لاتسيو 3-1 في المرحلة الأخيرة من الدوري المحلي الذي أنهاء النادي الجنوبي سابعا، وبالتالي سيغيب عن دوري الأبطال الموسم المقبل إلا في حال حقق مفاجأة مدوية باحراز لقب هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه.