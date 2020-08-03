جياني إنفانتينو: رئيس الفيفا يحتفظ بمنصبه أثناء التحقيق الجنائي معه

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يحتفظ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو بمنصبه بينما يخضع للتحقيق في قضايا فساد.

وكان الادعاء العام في سويسرا قد باشر الأسبوع الماضي اتخاذ إجراءات قانونية بحق إنفانتينو تتعلق باجتماع سري قيل إنه عقده مع المدعي العام ميشيل لوبير.

ونفى الطرفان ارتكاب أي خطأ أو مخالفة.

وقال الاتحاد ومقره زيوريخ في سويسرا إن الاجتماع كان "روتينيا ولم يكن هناك ولا يوجد إطلاقا أي داع لفتح تحقيق".

وأضاف "ليس هناك ما يوحي بأي شكل من أشكال ارتكاب جريمة جنائية".

وكان لوبير قد استقال الأسبوع الماضي بعد حكم قضائي بأنه أخفى عقد الاجتماعات وكذب على رؤسائه خلال تحقيق أجري معه بشبهات فساد تحيط بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

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إنفانتينو: اجراءات قانونية ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في مزاعم فساد

وعُين ستيفان كيلر مدعيا خاصا في حزيران/يونيو للنظر في الشكاوى الجنائية ضد إنفانتينو ولوبير وآخرين.

وتوصل كيلر إلى دلائل على سلوك جنائي فيما يخص اجتماعات الرجلين، وفق ما قالت الهيئة المشرفة على مكتب الادعاء العام.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم: "وقت عقد الاجتماعات بين رئيس الفيفا والنائب العام السويسري كانت الهيئة المشرفة على مكتب الادعاء العام تجري تحقيقات في أكثر من 20 حالة تتعلق بالفيفا، والفيفا هو المتضرر من تلك الإجراءات. وبالتالي كان من المنطقي لرئيس الاتحاد عقد اجتماع مع النائب العام".

وأضاف:" كان الهدف دائما تقديم دعم الفيفا الكامل في هذه التحقيقات. ذهب رئيس الفيفا ومسؤولون فيه لمقابلة أعلى مسؤول قانوني في البلاد لشرح التغييرات التي أجريت في الاتحاد، ولعرض التعاون في إجراءات المحاكمة المتعلقة بارتكاب جرائم".