شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بن شرقى يستعين بتدريبات الجيم استعدادًا للعودة إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، استعداداته للعودة إلى الفريق الأبيض خلال الأسبوع الجارى، قادما من بلاده، وذلك بخوض تدريبات بدنية فى صالة الجيمانزيوم، ضمن البرنامج الموضوع له من جانب الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون للحفاظ على لياقته البدنية استعدادًا لانتظامه فى تدريبات الفريق عقب العودة إلى القاهرة.

وتقرر تأجيل وصول الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الزمالك، إلى القاهرة لمدة 48 ساعة قادمين من المغرب بسبب عدم اكتمال إجراءات العودة ووفقا للموقع الرسمى للزمالك، كان من المنتظر وصول الثنائى بن شرقى وأوناجم إلى القاهرة اليوم عبر ترانزيت فى دبى، ولكن حالت بعض الإجراءات دون سفر الثنائى، على أن يصلا بعد 48 ساعة بعد إتمام الإجراءات التى تعطلت بسبب إجازه عيد الأضحى المبارك .

وكان الثنائى قد حصلا على راحة فى بلادهما وتسببت ظروف الطيران فى تأخر انخراطهما مع الفريق الابيض فى تدريبات الفريق الأخيرة فى معسكره ببرج العرب استعدادا لمواجهة المصرى يوم الخميس المقبل فى اول مواجهات استكمال الدورى المتوقف منذ شهر مارس بسبب مواجهة فيروس كورونا .

Advertisements

ودخل فريق الزمالك بقياده الفرنسى باتريس كارتيرون فى معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة برج العرب بالإسكندرية اعتبارًا من السبت الماضى وذلك حتى عودة بطولة الدورى الممتاز وخوض مواجهة المصرى ثم لقاء الاتحاد السكندرى، يوم 10 من شهر أغسطس الجارى، اكتفى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بالمباريات الودية الخمس التى خاضها الفريق خلال معسكرى برج العرب الأول والثانى حتى الآن استعدادًا لاستئناف المباريات الرسمية وأولها الدورى الممتاز.