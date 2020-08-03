شكرا لقرائتكم خبر عن عادل مصطفى يكشف حيلة "جوزيه" للتغلب على ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عادل مصطفى، نجم الأهلى السابق، حيلة البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للفريق الأحمر للتغلب على ريال مدريد الإسبانى، فى المباراة التى أقيمت فى شهر أغسطس عام 2001، والتى تمكن النادى الأهلى من تحقيق فوز تاريخى على ريال مدريد بهدف مقابل لا شىء فى مباراة ودية أقيمت بينهما على استاد القاهرة، احتفالاً بفوز الأهلى بلقب نادى القرن الأفريقى، وحصول الفريق الإسبانى على لقب بطل القرن الأوروبى.

وقال عادل مصطفى خلال حلوله ضيفًا بقناة الأهلى: "مانويل جوزيه من الأشخاص الذين غيروا شكل الكرة في مصر حيث جاء لى خلال سير لقاء ريال مدريد وقالى تخيل كده إنك بتلعب في الماتش قولتله هتبقى حاجة كبيرة جدًا وأول ما الشوط خلص قالي إنت هتلعب دلوقتي".

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وتابع عادل مصطفى تفاصيل الحوار الذى دار بينه وبين جوزيه حيث قال: "جوزيه قالي إنت هتلعب على أحسن لاعب في الملعب فأنا خمنت إنه فيجو أو زيدان قالي مهمين ولكن الأهم هو ماكليلي، ولو قدرت توقفه هنكسب المباراة لذلك ستلعب عليه مان تو مان"، ليؤكد عادل مصطفى أن تفكير جوزيه فى إيقاف الفرنسى ماكيليلي لاعب وسط الريال كان أحد أسباب الفوز فى اللقاء.

وعن توقع عادل مصطفى للهدف الذى سجله النيجيرى صنداى وفاز به الأهلى على الريال قال: "قولتله قبل المباراة تخيل إننا كسبنا 1 / 0 وإنت من سجلت الهدف، رد وقال لي إنت مجنون؟ أنا ممكن أقعد ألف الملعب 3 أيام لو حدث ذلك وهوا ما حدث ولكنها كانت مداعبة مني للاعب النيجيرى".

وأحرز هدف الفوز للنادى الأهلى على ريال مدريد، اللاعب النيجيرى صنداى فى الدقيقة 51 من عمر المباراة فى هجمة بدأت من خالد بيبو، والذى مررها إلى حسام غالى والذى قام بدوره بمراوغة سيزار حارس مرمى ريال مدريد، ثم مرر الكرة إلى اللاعب النيجيرى صنداى المنضم حديثًا للأهلى وقتها، وكان وقتها يقود الفريق فنيًا البرتغالى مانويل جوزيه.