شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بدون 10 لاعبين بعد عودة الدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الفريق الأول لنادى الأهلي لكرة القدم إلى منافسات الدوري الممتاز، بغياب بعض اللاعبين عن صفوف القلعة الحمراء لأسباب مختلفة، حيث من المقرر أن يفتقد خدمات 10 لاعبين من قوام الأحمر خلال منافسات الدوري الثاني من المسابقة المحلية.

ويغيب عن الأهلى كل من حسام عاشور بفرمان الإدارة الحمراء، وكهربا للإيقاف، كما تسببت الإصابة في استبعاد كل من ياسر إبراهيم، وحسين الشحات، ويؤدى كل من كريم نيدفيد وسعد سمير ومحمد محمود برامج تأهيلية للتعافي من الجراحات، فيما أصيب حمدي فتحي بفيروس كورونا، ويبقي أزارو وصالح جمعة بعيدا عن المشاركة بأومر فايلر السويسري.