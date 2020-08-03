جدول ترتيب الدوري المصري قبل استئنافه الخميس المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الدوري المصري لهذا الموسم مرة أخرى، بعد غدٍ الخميس، بمواجهة الزمالك مع المصرى البورسعيدى، على استاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من منافسات المسابقة المتوقفة منذ شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، ويتصدر النادى الأهلى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 49 نقطة حصدها يليه المقاولون العرب برصيد 33 نقطة، ويحتل المركز الثالث بيراميدز، برصيد 32 نقطة ثم الزمالك فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 16 مباراة. ترتيب الدوري المصري الممتاز ترتيب الدوري المصري الممتاز 1- الأهلي - 49 نقطة . 2- المقاولون العرب - 33 نقطة. 3- بيراميدز - 32 نقطة. 4- الزمالك -31 نقطة. 5- الاتحاد السكندري- 27 نقطة. 6- سموحة - 25 نقطة. 7- إنبي - 25 نقطة. 8- الإنتاج الحربي - 23 نقطة. Advertisements 9- الإسماعيلي - 22 نقطة. 10- المصري - 20 نقطة. 11- الجونة - 20 نقطة. 12- حرس الحدود - 19 نقطة. 13- أسوان - 18 نقطة. 14- طلائع الجيش - 17 نقطة. 15- طنطا - 16 نقطة. 16- وادي دجلة - 15 نقطة. 17- مصر للمقاصة - 14 نقطة. 18- إف سي مصر - 11 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

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