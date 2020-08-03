شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على تجهيز محمد محمود وفايلر يجتمع بمدير الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص خالد محمود، طبيب الأهلى، على الحديث مع محمد محمود، لاعب الفريق، للاطمئنان على البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه استعدادًا للعودة إلى المشاركة الجماعية، وقام محمد محمود بأداء جلسة في الجيمانزيوم، وتنفيذ بعض الفقرات المتنوعة في البرنامج، الذي يخضع له تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، وذلك على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

ووصل محمد محمود إلى مرحلة متقدمة في برنامجه العلاجي والتأهيلي، بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في ألمانيا، فيما عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وجاءت جلسة فايلر مع مدير الكرة ضمن سلسلة الجلسات التي تجمع الثنائي بشكل مستمر، في إطار التنسيق والتحضير للمرحلة المقبلة، التي تشهد الكثير من التحديات محليًّا وإفريقيًّا.

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ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي المقرر لها يوم 9 أغسطس الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز، وكان الفريق قد استأنف مرانه أمس بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، والتي استمرت 48 ساعة.

واعتمد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرار لجنة الأندية المتعلق بإقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بنظام الذهاب والإياب، بعدما تراجعت لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن مقترح إقامة مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباريات فاصلة على ملاعب محايدة.

ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.