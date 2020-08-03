الزمالك ينتظر تحديد الرجاء لموعد ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو الزمالك، تحديد الرجاء المغربى، لموعد مباراة الذهاب التى ستجمع الفريقين، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث حال تحديد النادى المغربى ليوم 25 من شهر سبتمبر المقبل موعدًا لمواجهة الذهاب التى ستقام فى المغرب سيكون لقاء الإياب يوم 2 من شهر أكتوبر القادم بالقاهرة وحال تحديد النادى المغربى يوم 26 من شهر سبتمبر القادم موعدًا للذهاب سيكون لقاء الإياب بين الفريقان فى القاهرة يوم 3 من شهر أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يصل خطابًا رسميًا من النادى المغربى من خلال التنسيق مع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم وكذلك الزمالك بشأن موعد لقاء الذهاب خلال الفترة الجارية، واعتمد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرار لجنة الأندية بإقامة مباريات نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بنظام الذهاب والإياب، بعدما تراجعت لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن مقترح إقامة مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباريات فاصلة على ملاعب محايدة.

ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز على موعد لمواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.

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وأصدر الاتحاد الأفريقى بياناً رسمياً قال فيه: "بعد انسحاب الاتحاد الكاميروني لكرة القدم من استقبال المربع الذهبي، وتماشياً مع مبادئ العدالة، تقرر عدم إقامة المباريات بنظام المربع الذهبى سواء فى مصر أو المغرب، حيث تمثل أنديتهما أطراف الدور نصف النهائى، وهى الأهلي والزمالك (مصر) والرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي (المغرب).

وتقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، مباراتا الذهاب يومى 25 و26 سبتمبر 2020 بالمغرب، ومباراتا الإياب يومى 2 و3 أكتوبر بمصر وتطبيقاً لمبدأ العدالة، ستقام المباراة النهائية على أرض محايدة فى حال تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب من نصف النهائي، وسيتم فتح باب التقدم لاستضافة المباراة للاتحادات الأعضاء، باستثناء مصر والمغرب، لاستضافة النهائي الذى يقام من مباراة واحدة، والاتحادات الأعضاء الراغبة فى استضافة المباراة عليها التقدم بملف الطلب متضمناً ملعب المباراة والضمان الحكومى اللازم فى موعد أقصاه 17 أغسطس 2020.

وفى حال تأهل فريقين من مصر أو فريقين من المغرب للمباراة النهائية، ستقام المباراة سواء فى مصر أو المغرب فى موعد مقترح يوم 16 أو 17 أكتوبر 2020، وتم وضع يوم 15 أغسطس 2020 موعدا نهائيا لتأكيد جاهزية الاتحادات الأعضاء المهتمة، والاتحاد المصرى لكرة القدم والجمعية الملكية المغربية لكرة القدم وسيواصل الاتحاد الأفريقى مناقشة أصحاب المصلحة والشركاء المختلفين حول احتماليات تنظيم المباريات المتبقية من بطولة دوري الأبطال 2019/20 بدون حضور الجماهير أو خيارات أخرى.