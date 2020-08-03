شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تعلن عودة الألعاب القتالية للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن الألعاب القتالية ستعود للتدريبات بعد عيد الأضحى المبارك وتحديدًا في مطلع الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن اللجنة الطبية استقرت علي هذا الموعد، مؤكدًا أن اللجنة تتواصل مع كل الاتحادات لمعرفة ما وصلت إليه من إجراءات احترازية وموعد إجراء المسحة للاعبين قبل عودة التدريبات، موضحًا أن جميع الاتحادات قامت بتعيين طبيب بشري مختص خلال الفترة الحالية طبقاً لقرار اللجنة الطبية العليا.

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في تصريحات خاصة، أن لاعبي الألعاب الأخري سيقومون بإجراء المسحة الخاصة بكورونا قبل استئناف البطولات المحلية بـ 48 ساعة للتأكد من سلامتهم .

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يذكر أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو وزارة الشباب والرياضة لعودة النشاط الرياضى إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.

وأرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تعميمًا إلى جميع الاتحادات بشأن ضرورة إعداد التصنيف الخاص بالجمعيات العمومية واعتماده مبدئيًا من مجلس إدارة الاتحاد من أجل مراجعته والاعتماد النهائي من اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد الأندية أعضاء الجمعية العمومية التي من حقها المشاركة في الجمعيات العمومية وذلك في حالة انتهاء الموسم الرياضي 2019/2020.