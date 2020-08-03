شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يتجه إلى مران الأهلى على أنغام عمرو دياب "يا بلدنا الحلوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد المنعم " كهربا " مهاجم فريق الأهلى فيديو له عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، خلال تواجده داخل سيارته الخاصة ويردد أغنية: "يا بلدنا الحلوة"، للنجم عمرو دياب أثناء توجه كهربا إلى تدريب الفريق الأحمر بملعب مختار التتش.

فيما استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على عدد من الأمور الفنية قبل استئناف بطولة الدوري العام، وبالتحديد مواجهة إنبى المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها يوم 9 أغسطس الجارى، وتعود عجلة مباريات الدوري المصري للدوران من جديد بعد توقف دام 4 أشهر بسبب انتشار وباء فيروس كورونا والذي اجتاح العالم خلال الفترة الماضية.

ويناقش فايلر مع جهازه المعاون كل الأمور الفنية الخاصة بالمباراة مع جهازه الفنية كخطة المباراة والتشكيل الذى سيخوض به المواجهة أمام الفريق البترولى، وخاض الأهلي مباراتين وديتين استعدادًا لاستئناف الدورى، حيث حقق الفوز على سموحة برباعية نظيفة وعلى الجونة بنتيجة 5-2.

واستقر فايلر على ملامح تشكيله الأساسي على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مبارياته عقب استئناف الدوري المصرى، ومن المنتظر أن يخوض فايلر مواجهة الأهلي المقبلة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعى محمد هاني ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول، وفى خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدى "قفشة"، وفى الهجوم الثلاثى أحمد الشيخ ورمضان صبحى ومروان محسن.

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فى الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء إعارتهم بنهاية الموسم الجارى، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعباً.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).