مران الأهلي.. جلسة لفايلر مع عبد الحفيظ.. وكرات طبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

واصل فريق الأهلي، مساء اليوم الاثنين، تدريباته، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة إنبي المقرر لها يوم 9 أغسطس الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز

ومن جانبه، عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وخاض الأهلي فقرات بدنية متنوعة، وخصص الجهاز الفني فقرة في المران للتدريب بالكرات الطبية، لتحقيق أقصى استفادة على المستوى البدني.

وشارك صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في جزء من مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، قبل تنفيذ بعض الوحدات البدنية المنفردة.

وانتظم الحارس علي لطفي، في المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تقام في سبتمبر المقبل.

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وخاض لطفي تدريبات قوية، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، بمشاركة محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير.

وحرص خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على الحديث مع محمد محمود، لاعب الفريق، للاطمئنان على البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه استعدادًا للعودة إلى المشاركة الجماعية.

وقام محمد محمود بأداء جلسة في "الجيم"، وتنفيذ بعض الفقرات المتنوعة في البرنامج، الذي يخضع له تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، وذلك على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

ووصل محمد محمود إلى مرحلة متقدمة في برنامجه العلاجي والتأهيلي، بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في ألمانيا.