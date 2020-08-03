"10 أغسطس".. بوروسيا دورتموند يحدد الموعد النهائي ليونايتد للتعاقد مع سانشو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني حدد موعداً نهائياً لنادي مانشستر يونايتد للتعاقد مع الجناح الإنجليزي جادون سانشو.

ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن المفاوضات بين دورتموند ومانشستر يونايتد وصلت لمرحلة متقدمة، بعد أن قرر النادي الألماني تخفيض المبلغ المطلوب للتخلي عن سانشو.

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وقالت الصحيفة أن دورتموند كان يطلب مبلغ 140 مليون يورو، ولكنه قرر تخفيض المبلغ المطلوب إلى 105 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن النادي الألماني حدد 10 أغسطس موعداً نهائياً ليونايتد من أجل إنهاء صفقة التعاقد مع سانشو قبل بدء معسكر الفريق في سويسرا تحضيراً للموسم الجديد.

وسجل سانشو 17 هدفاً وصنع مثلهما في 32 مباراة خاضها في الدوري الألماني "بوندسليجا" خلال الموسم الماضي.