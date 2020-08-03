لاعب ليفربول: صلاح يزيد تدريباتي صعوبة.. وازدريت راموس بسببه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد هارفي إليوت، لاعب نادي ليفربول، أنه تعمد ما وصفه بـ"ازدراء" سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، عندما تقابلا من قبل، بسبب إصابته لمحمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا قبل موسمين.

بدأ إليوت حديثه بالإشارة إلى واقعة راموس التي جاءت عندما حاول ريال مدريد ضمه من فولهام، حيث قال: "نعم بالفعل لقد حدث، قمت بازدرائه ورفضت توجيه أي حديث له بسبب ما فعله ضد محمد صلاح".

وأشار إليوت، في تصريحات نشرتها صحيفة دايلي ميل الإنجليزية، إلى أنه يحرص دائمًا على اللعب ضد محمد صلاح في تدريبات الفريق؛ ليصبح في مواجهة مباشرة معه.

وعن علاقته بزميله المصري، قال إليوت: "غالبًا ما أتوجه إلى صالة الألعاب البدنية في نفس الوقت مع صلاح وماني، إنهما يمنحاني الكثير من النصائح".

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وأضاف: "إذا تدربت بوزن محدد جعل الأمر يبدو سهلًا عليّ، فإن صلاح وماني يقومان بوضع أوزان زائدة ليجعلا الأمر أكثر صعوبة".

وأكمل: "إذا استمررت في التدريب مع الفريق الأول فبالتأكيد تكوين جسدي سيكون في مساره الصحيح".

وأردف: "عندما نتدرب أكون في الجانب الأيسر، أي في مواجهة مع صلاح، وقتها أرى ما يفعله وكيف يتحرك، والطريقة التي يغير بها سرعته".

واختتم: "صلاح لاعب من الطراز العالمي والتعامل معه صعب للغاية، إذا استطعت مواكبته سأتأكد أنني بخير، أتمنى أن أكون مثله تمامًا".