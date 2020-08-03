الأهلي يعلن عبر الخليج 365.. الموعد المُختار لمواجهة الوداد بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:
أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن فريقه اختار يوم 3 أكتوبر القادم موعدًا لمواجهة الوداد المغربي في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا.
وأشار مرجان في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن إدارة الأهلي ستخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم بالموعد، لرفعه إلى الاتحاد الأفريقي "كاف".
وسبق للاتحاد الأفريقي أن أعلن يومي 2 و3 أكتوبر القادم موعدًا لمباراتي الإياب للدور قبل النهائي من دوري الأبطال، بين الأهلي والوداد، والزمالك مع الرجاء.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك مع الوداد والرجاء على التوالي في مباراتي الذهاب يومي 25 و26 سبتمبر بالمغرب، على أن تقام العودة في القاهرة.
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