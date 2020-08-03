محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: حرص نادي زينت سان بطرسبرج الروسي على تسجيل أول محادثة بـ"الفيديو" بين الكرواتي ديجان لوفرين لاعب الفريق الجديد، وصديقه محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، فور وصول الكرواتي لروسيا للانضمام لصفوف فريقه الجديد. ورحل لوفرين مؤخراً عن ليفربول وانتقل لصفوف زينت سان بطرسبرج الروسي لمدة 3 مواسم. Advertisements ويُعد صلاح من أقرب الأصدقاء للوفرين ودائما ما كان يتم التقاط الصور والفيديوهات والتعليقات بينهما ونشرها عبر المواقع المختلفة. ونشر الحساب الرسمي لنادي زينت الروسي مقطع فيديو قامت قناة النادي بتسجيله داخل السيارة التي تواجد بها لوفرين بعد صوله لمدينة سان بطرسبرج الروسية وهو يتواصل هاتفيا بـ"الفيديو" مع صديقه محمد صلاح. وأبدى لوفرين إعجابة بـ"النيو لوك" الجديد لمحمد صلاح، وكشف له عن لحظاته الأولى في المطار وطريقه استقباله وسط حديث ضاحك بين الثنائي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. زينت ينشر أول محادثه بين لوفرين وصلاح من روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.