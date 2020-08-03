ويليان يرفض عرض تشيلسي وتعثر مفاوضات تجديد عقده

تعثرت مفاوضات نادي تشيلسي الإنجليزي مع اللاعب البرازيلي ويليان، بشأن تجديد عقده مع البلوز، وذلك بحسب ما نشرته تقارير صحفية إنجليزية.

وأفادت صحيفة تلي جراف البريطانية، أن المفاوضات بين تشيلسي وويليان تعثرت بسبب رفض الأخير تجديد عقده مع البلوز لمدة عامين فقط،

مشيرة أن اللاعب أبدى تمسكه بإبرام عقد لمدة ثلاثة أعوام.

وأضاف التقرير أن نادي تشيلسي يرفض إبرام عقد مع ويليان لثلاثة أعوام، ما أدى لفشل مفاوضات بقاء ويليان مع البلوز في الفترة

المقبلة، حيث أشارت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي سيرحل عن النادي عقب مباراة تشيلسي مع بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

يذكر أن عقد ويليان مع تشيلسي كان قد انتهى في يونيو الماضي، إلا أن اللاعب مدد عقده حتى انتهاء منافسات الدوري الإنجليزي، ما يحق للاعب البرازيلي الرحيل عن البلوز بشكل مجاني لأي نادي آخر.