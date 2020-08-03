كشف جيمس بالوتا، مالك نادي روما الإيطالي، حقيقة وجود عرض كويتي لشراء النادي خلال الفترة الحالية. كان فهد البكر كتب عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، أنه تقدم بعرض رسمي لشراء نادي روما الإيطالي، مطالبًا مالك النادي بالموافقة على العرض. لشراء نادي روما الإيطالي، مطالبًا مالك النادي بالموافقة على العرض. وأوضح جيمس بالوتا حقيقة وجود عرض كويتي لشراء النادي، عبر تصريحات صحفية إيطالية، حيث أكد رئيس النادي أن هذه الأخبار ليست صحيحة، مشيراً إلى أن هناك مفاجأة كبيرة سيتم الإعلان عنها فور انتهائها. إيطالية، حيث أكد رئيس النادي أن هذه الأخبار ليست صحيحة، مشيراً إلى أن هناك مفاجأة كبيرة سيتم الإعلان عنها فور انتهائها. يذكر أن نادي روما أنهى الدوري الإيطالي للموسم 2019 - 2020، محتلا المركز الخامس برصيد 70 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مالك روما الإيطالي يكشف حقيقة بيع النادي لرجل أعمال كويتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.