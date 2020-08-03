مالك روما الإيطالي يكشف حقيقة بيع النادي لرجل أعمال كويتي

كشف جيمس بالوتا، مالك نادي روما الإيطالي، حقيقة وجود عرض كويتي لشراء النادي خلال الفترة الحالية.
كان فهد البكر كتب عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، أنه تقدم بعرض رسميلشراء نادي روما الإيطالي، مطالبًا مالك النادي بالموافقة على العرض.
وأوضح جيمس بالوتا حقيقة وجود عرض كويتي لشراء النادي، عبر تصريحات صحفيةإيطالية، حيث أكد رئيس النادي أن هذه الأخبار ليست صحيحة، مشيراً إلى أن هناك مفاجأة كبيرة سيتم الإعلان عنها فور انتهائها.
يذكر أن نادي روما أنهى الدوري الإيطالي للموسم 2019 - 2020، محتلا المركز الخامس برصيد 70 نقطة.
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