أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الزمالك، أن ملف التجديد للاعبي الفريق سيتم فتحه بعد الانتهاء من معسكر الفريق ببرج العرب في الإسكندرية.
أضاف أمير مرتضى، أنه سيتم الانتظار حتى الانتهاء من معسكر برج العرب من أجل عقد جلسات مع اللاعبين الذين يسعى النادي لتجديد عقودهم لمناقشة الأمر معهموتقديم عروض النادي بشأن التجديد لهم.
يستعد الزمالك حاليًا للقاء المصري البورسعيدي المقررة إقامته مساء يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز التي ستقام باستاد برج العرب في الإسكندرية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى: حسم تجديد لاعبي الزمالك بعد نهاية معسكر برج العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.