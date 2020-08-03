أمير مرتضى: حسم تجديد لاعبي الزمالك بعد نهاية معسكر برج العرب

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الزمالك، أن ملف التجديد للاعبي الفريق سيتم فتحه بعد الانتهاء من معسكر الفريق ببرج العرب في الإسكندرية.

أضاف أمير مرتضى، أنه سيتم الانتظار حتى الانتهاء من معسكر برج العرب من أجل عقد جلسات مع اللاعبين الذين يسعى النادي لتجديد عقودهم لمناقشة الأمر معهم

وتقديم عروض النادي بشأن التجديد لهم.

يستعد الزمالك حاليًا للقاء المصري البورسعيدي المقررة إقامته مساء يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز التي ستقام باستاد برج العرب في الإسكندرية.