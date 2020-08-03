الاتحاد التنزاني يقرر إيقاف "لوك إيميل" عن التدريب لمدة عامين بسبب العنصرية

قرر الاتحاد التنزاني لكرة القدم، معاقبة المدرب البلجيكي لوك إيميل، مدرب نادي يانج أفريكانز، بحرمانه من التدريب داخل تنزانيا لمدة عامين.

كان لوك إيميل وصف جماهير نادي يانج أفريكانز، بالقرود، ليقرر

النادي إقالته في بيان رسمي.

وأعلن الاتحاد التنزاني لكرة القدم، اليوم الاثنين، في بيان رسمي، أن اللجنة التأديبية بالاتحاد، قررت إيقاف لوك إيميل

عن العمل في البلاد لمدة عامين، بجانب عقوبة مالية قيمتها ثلاثة آلاف ونصف دولار أمريكي.

يذكر أن لوك إيميل تولى القيادة لنادي طلائع الجيش المصري، في العام الماضي، بعد أن قررت إدارة النادي إقالته بسبب تردي نتائج الفريق بالدوري المصري.