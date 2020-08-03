دي فرانشيسكو مدربًا لكالياري الإيطالي حتى 2022

تولى أوزيبيو دي فرانشيسكو القيادة الفنية لنادي كالياري الإيطالي، خلفاً لوالتر زينجا، المدرب السابق للفريق. أعلن نادي كالياري، اليوم الإثنين، عبر موقعه الرسمي، تعاقده مع دي فرانشيسكو ليتولى القيادة الفنية حتى صيف 2022. فرانشيسكو ليتولى القيادة الفنية حتى صيف 2022. وكان دي فرانشيسكو تولى تدريب أندية بيسكارا وليتشي وساسولو وروما، كما أنه وصل مع فريق العاصمة الإيطالية إلى الدور قبل النهائي من

يذكر أن نادي كالياري أنهى مسابقة كما أنه وصل مع فريق العاصمة الإيطالية إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018.يذكر أن نادي كالياري أنهى مسابقة الدوري الإيطالي ، محتلًا المركز الرابع عشر برصيد 45 نقطة.



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