كريستيانو رونالدو ضمن التشكيل المثالي للدوري الإيطالي

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس، التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعباً بالدور الإيطالي للموسم المنقضي 2019 - 2020. وتوج نادي يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي للموسم 2019- 2020 للمرة التاسعة على التوالي. واختارت شبكة أوبتا للإحصائيات الرياضيةـ روناردو بالتشكيل Advertisements المثالي للدوري الإيطالي، بجانب ثلاثة لاعبين زملائه بنادي يوفنتوس. المثالي للدوري الإيطالي، بجانب ثلاثة لاعبين زملائه بنادي يوفنتوس. جاء التشكيل المثالي للدوري الإيطالي على النحو التالي: حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني "يوفنتوس".

خط الدفاع: خوان كوادرادو "يوفنتوس"، ثيو هيرنانديز "ميلان"، فرانشيسكو أتشيربي "لاتسيو"، ستيفان دي فريج "إنتر ميلان".

خط الوسط: فابيان رويز "نابولي"، لويز ألبيرتو "لاتسيو"، أليخاندرو جوميز "أتالانتا".

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو "يوفنتوس"، شيرو إيموبيلي "لاتسيو"، باولو ديبالا "يوفنتوس". أتشيربي "لاتسيو"، ستيفان دي فريج "إنتر ميلان".خط الوسط: فابيان رويز "نابولي"، لويز ألبيرتو "لاتسيو"، أليخاندرو جوميز "أتالانتا".خط الهجوم: كريستيانو رونالدو "يوفنتوس"، شيرو إيموبيلي "لاتسيو"، باولو ديبالا "يوفنتوس". يذكر أن شيرو إيموبيلي، مهاجم نادي لاتسيو الإيطالي، حصل على جائزة الحذاء الذهبي، بعد تسجيله 36 هدفًا في موسم 2019 - 2020.

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