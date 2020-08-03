المصري يستدعي مدافعه الشاب استعداداً للزمالك

استدعى طارق العشري المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، الناشئ ابراهيم الغنام للانضمام لمعسكر الفريق الأول المقام حاليًا ببرج العرب استعدادًا لمباراته الهامة والمرتقبة التي تجمعه بنظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الخميس المقبلعلى ستاد الجيش ببرج العرب وهي المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر.
الجدير بالذكر أن اللاعب ابراهيم الغنام والبالغ من العمر 21 عامًا يشغل مركز قلب الدفاع، وقد سبق للاعبالانضمام لمعسكر الفريق الذي أقيم الأسبوعين الماضيين ببرج العرب أيضًا ،حيث شارك في مباراة الفريق أمام بيراميدز ، حيث ظهر اللاعب بمستوى فني وبدني متميز.
ويرغب طارق العشري في دعم صفوف المصري خلال الفترة القادمة من أجل الإستفادة بجميع عناصر صفوف الفريق والناشئين المميزين قبل إستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز .
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