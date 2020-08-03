تأجيل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي لمدة عام

أعلن أحمد بن بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، تأجيل حفل تكريم الفائزين بالدورة الحادية عشرة. ويأتي قرار تأجيل حفل تكريم الفائزين بجائزة آل مكتوم للإبداع الرياضي تزامنا، مع تأجيل أبرز الأحداث الفائزين بجائزة آل مكتوم للإبداع الرياضي تزامنا، مع تأجيل أبرز الأحداث الرياضية العالمية بسبب تداعيات فيروس كورونا ، وذلك حرصاً على سلامة الجميع. وقرر رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم تأجيل حفل تكريم الفائزين بالدور الحادية عشرة لمدة عام، لإتاحة الفرصة أمام الرياضيين في الدورتين الأولمبية والبارالمبية. يذكر أن تفشي فيروس كورونا تسبب في تأجيل أحداث رياضية عالمية، منها أولمبياد طوكيو وكأس الأمم الأوروبية.

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