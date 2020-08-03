الاتحاد التونسي ينعى لاعب منتخب شباب نسور قرطاج

نعى الاتحاد التونسي لكرة القدم، عزيز التواتي، لاعب منتخب نسور قرطاج، ونادي جمعية أريانة، الذي توفى اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض.
كتب الاتحاد التونسي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،"الله أكبر وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى جوار ربه المغفور له المرحوم عزيز التواتي".
وأضاف: "وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم الدكتور وديع الجريء (رئيس الاتحاد التونسي) باسمهالخاص ونيابة عن أعضاء مكتب الاتحاد ومكونات العائلة الموسعة لكرة القدم التونسية كافة، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد في هذا المصاب الجلل، راجين من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه، ويرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".
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