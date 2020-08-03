رياضة | تعرف على كل ما جاء في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على كل ما جاء في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية قوية، مساء اليوم، في المران الذي أقيم على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.
وخاض الأهلي فقرات بدنية متنوعة، وخصص الجهاز الفني فقرة في المران للتدريب بالكرات الطبية، لتحقيق أقصى استفادة على المستوى البدني.
عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
وجاءت جلسة فايلر مع مدير الكرة ضمن سلسلة الجلسات التي تجمع الثنائي بشكل مستمر، في إطار التنسيق والتحضير للمرحلة المقبلة، التي تشهد الكثير من التحديات محليًّا وإفريقيًّا.
وحرص خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الحديث مع محمد محمود، لاعب الفريق، للاطمئنان على البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه استعدادًا للعودة إلى المشاركة الجماعية.
وقام محمد محمود بأداء جلسة في «الجيم»، وتنفيذ بعض الفقرات المتنوعة في البرنامج، الذي يخضع له تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، وذلك على هامش مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
ووصل محمد محمود إلى مرحلة متقدمة في برنامجه العلاجي والتأهيلي، بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في ألمانيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي المقرر لها يوم 9 أغسطس الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز، وكان الفريق قد استأنف مرانه أمس بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، والتي استمرت 48 ساعة.